السبت 28 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 1 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذا ما جاء في بيان طيران الشرق الأوسط بشأن السفر إلى أوروبا

19 - يونيو - 2021
ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا

طيران الشرق الاوسط

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، أنه اضافة الى كل من فرنسا و قبرص فقد سمح عدد من الدول الاوروبية مثل ألمانيا والدنمارك واليونان للبنانيين وللمقيمين في لبنان من حملة تأشيرة سياحية VISA TYPE C بدخول أراضيها.

شروط الدخول الى ألمانيا:

– يسمح للاشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكوروبا (و الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا فترة لا تقل عن أسبوعين ) الدخول بموجب شهادة تلقيح رسمية دون اجراء فحص PCR.

– اللقاح المعترف به: فايزر بيونتك- أسترازنيكا أكسفورد– مودرنا – جونسون اند جونسون.

– الاشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح يتوجب عليهم ابراز نتيحة فحص PCR سلبية قبل مغادرة لبنان وقبل موعد الوصول ب 72 ساعة أو نتيجة اختبار ANTIGEN 48 ساعة قبل مغادرة لبنان وقبل موعد الوصول.

-يعفى الاطفال دون 6 سنوات من اجراء فحص PCR أو أخذ اللقاح.

شروط الدخول الى الدنمارك:

– لا يتوجب اجراء فحص PCR قبل مغادرة لبنان الا أنه عند الوصول يتم اجراء فحص PCR للأشخاص غير الملقحين، اما الاشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكوروبا (والذين مرعلى تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا فترة لا تقل عن أسبوعين) يسمح لهم بالدخول بموجب شهادة تلقيح رسمية دون اجراء فحص PCR.

– اللقاح المعترف به: فايزر بيونتك – أسترازنيكا أكسفورد – مودرنا – جونسون اند جونسون.
– يعفى الاطفال دون 15 سنة من اجراء فحص PCR أو أخذ اللقاح.

شروط الدخول الى اليونان:

– يسمح للاشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكوروبا (والذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا فترة لا تقل عن أسبوعين ) الدخول بموجب شهادة تلقيح رسمية دون اجراء فحص PCR
– اللقاح المعترف به: فايزر بيونتك – أسترازنيكا أكسفورد – مودرنا – جونسون اند جونسون – سبوتنيك في – سينوفاك و سينوفارم
– الاشخاص الذين لم يتلقو اللقاح يتوجب عليهم ابراز نتيحة فحص PCR سلبية قبل مغادرة لبنان وقبل موعد الوصول ب72 ساعة
– يعفى الاطفال دون 5 سنوات من اجراء فحص PCR أو أخذ اللقاح.

    المزيد من أخبار لبنان

    مستشفى رفيق الحريري الجامعي
    إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي
    وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية
    حمية: بالإرادة وبالعمل نظرية تفعيل المرافق تصبح حقيقة واقعة
    عاصم عراجي
    عراجي: اثبتت الدراسات ان متحور اوميكرون اقل خطورة من متحور دلتا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اشتباكات في الشياح
    بالفيديو.. معركة رأس السنة في الشياح!!
    الدولار
    قبل ساعات من استقبال العام الجديد.. كم سجل دولار السوق السوداء؟
    ميشال حايك
    بشار الأسد وصحون فضائية والعالم يحبس أنفاسه.. ماذا قال ميشال حايك عن “2022”؟