هذا ما جاء في رسالة الفيفا إلى رئيس الإتحاد اللبناني لكرة القدم

نشر الإتحاد اللبناني لكرة القدم على موقعه الإلكتروني رسالة من رئيس الإتحاد الدولي الـFIFA جياني إنفانتينو أعرب فيها عن بالغ حزنه تجاه الفاجعة الكبيرة التي خلًفها الإنفجار في مرفأ بيروت والذي راح ضحيّته عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

ووجه إنفانتينو رسالة الى رئيس الإتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر، واصفاً إياه بالصديق، عبّر فيها عن تضامنه مع لبنان مبدياً أسفه الشديد لقاء الحادث المأساوي. وقال إنفانتينو في رسالته “تلقّينا بحزنٍ كبير خبر الانفجار العنيف الذي دمّر ميناء بيروت بعد ظهر أمس والذي أدى إلى قتل عشرات الناس وإصابة العديد منهم بجروح”، وأضاف “بالنيابة عني وعن الإتحاد الدولي لكرة القدم، أود أن أشارككم أعمق تعاطفي مع أسر الضحايا، وكذلك تضامني مع الشعب اللبناني في هذا الوقت العصيب والحداد الشديد الذي تمرّ به البلاد تفكيرنا معكم جميعاً”.

وختم إنفانتينو رسالته قائلاً “وآمل أن تساعد كلمات دعمي بطريقة ما في إحلال القليل من السلام والعزاء في هذا الوقت الحزين”.