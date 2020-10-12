هذا ما جرى التأكيد عليه في اجتماع بحث في قرار اقفال شوارع طرابلس

ترأس محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، اجتماعا في مكتبه في سرايا طرابلس، ضم كلا من رئيس بلدية المدينة الدكتور رياض يمق، قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي، امينة سر لجنة ادارة الكوارث القائمقام ايمان الرافعي، رئيس قسم في المحافظة لقمان الكردي.

وبحث المجتمعون في قرار وزير الداخلية القاضي باقفال عدد من الاحياء والشوارع في مدينة طرابلس، بسبب تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا. وطلب المشاركون من القوى الامنية وشرطة البلدية التشدد في تطبيق القرار.

بعد الاجتماع، اصدر المجتمعون البيان الآتي:

“حضرة قائد درك منطقة الشمال الاقليمية،

بناء على الاجتماع الذي عقد بتاريخ 12/10/2020 بين محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ورئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق وفي حضور قائد سرية طرابلس العقيد عبدالناصر غمراوي وامين سر لجنة ادارة الكوارث القائمقام ايمان الرافعي، تم توضيح المناطق والاحياء المشمولة بالقرار رقم 12250 تاريخ 11/10/2020 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتعلق باقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع اصابات الكورونا فيها وفقا لما يأتي:

– القبة

– الشلفة

– الزاهرية

– السقي الشمالي ( تتضمن شارع المئتين والمنطقة الداخلية خلف بولفارد فؤاد شهاب وصولا الى حدود منطقة البداوي)

– الاسواق (تمتد من جامع التوبة في الدباغة وصولا الى حدود منطقتي باب الحديد والنجمة)

– بعل محسن السفلي (المنطقة الداخلية بين شارع سوريا وطلعة الشمال)

– الزيتون (بما ان القسم الاكبر من منطقة ابي سمراء تقع عقاريا في منطقة الزيتون ونظرا لارتفاع اعداد الاصابات وعملا بالمادة السابعة من القرار اعلاه التي تتضمن تحديد النطاق للمناطق المتداخلة جغرافيا تقفل المنطقة المعروفة بابي سمراء بشكل كامل). على ان تقفل جميع المؤسسات التجارية والمدارس والجامعات الرسمية والخاصة وتلغى كافة المناسبات الاجتماعية وتمنع التجمعات في المناطق المبينة اعلاه ما عدا تلك المستثناة بموجب القرار المذكور اعلاه. كما يتوجب على الشرطة البلدية وقوى الامن الداخلي التشدد في تطبيق هذ القرار وقمع المخالفات وتنظيم محاضر ضبط لدى الحاجة.

ومنعا لتفشي الوباء والحد منه في مختلف أنحاء مدينة طرابلس وجوب التشديد على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامة وتفادي التجمعات والمحافظة على المسافة الامنة بين الاشخاص.”