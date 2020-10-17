هذا ما جرى بين وزير الخارجية ونظيره المغربي

تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه اتصالا هاتفياً من وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة جرى خلاله التداول في شؤون المنطقة والاوضاع في لبنان.

واكد الوزير المغربي على تضامن المملكة المغربية مع لبنان ووقوفها الى جانب شعبه في هذه المرحلة الصعبة.

وتبلغ الوزير وهبه من الوزير بوريطة ان المستشفى الميداني العسكري الذي ارسلته السلطات المغربية الى لبنان بأمر من جلالة الملك المغربي قد انتهت مهمته وسوف يغادر لبنان في الايام المقبلة بأمر من جلالة الملك المغربي.

في هذه المناسبة، اعاد الوزير وهبه التأكيد على شكر لبنان لجلالة الملك المغربي وسائر السلطات المغربية على المساعدة الانسانية الفورية التي امر جلالته بارسالها الى لبنان مما يعكس عمق العلاقة الانسانية والاخوية بين بلدينا وشعبينا.

وأعرب الوزير وهبه عن التقدير لسائر المستشفيات الميدانية التى ارسلتها دول صديقة للبنان لا سيما ما قدمه الضباط والعسكريون العاملون في المستشفى الميداني المغربي على مدى الأيام الـ٧٥ التي قضوها في لبنان وانجزوا خلالها حوالي ٢٥ الف عمل طبي .