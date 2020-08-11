هذا ما حل بمنزل المصمم اللبناني إيلي صعب في الجميزة

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تضررت عشرات الآلاف من المنازل والمؤسسات في بيروت جراء انفجار مرفأ بيروت، وكانت قد أظهرت آلاف الصور لحجم الدمار الهائل في المؤسسات والمباني والشوارع بالإضافة للمباني الأثرية والمستشفيات .

وكانت قد تساءل محبو المصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب الذي يملك منزلا في الجميزة، وهي المنطقة الأكثر تضررا عن الأضرار التي لحقت به، ونشرت maglebanon عبر صفحتها الرسمية على انستغرام استعرضت فيها منزل صعب بعد الانفجار وقبله، وأظهرت الصور الدمار في المنزل والضرر الكبير الذي لحقه نتيجة انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء 4 آب.

واللافت أن إيلي صعب لم يعبر أو ينشر صورا للأضرار في منزله مفضلا التزام الصمت أمام هول المأساة اللبنانية.

وكان قد نشر المصمم اللبناني زهير مراد العديد من الصور عبر صفحته الخاصة على انستغرام أظهرت حجم الدمار والخسائر الفادحة جراء انفجار 2750 ط من نترات الأمونيوم التي دمرت نصف بيروت.