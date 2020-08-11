هذا ما حل بمنزل المصمم اللبناني إيلي صعب في الجميزة
تضررت عشرات الآلاف من المنازل والمؤسسات في بيروت جراء انفجار مرفأ بيروت، وكانت قد أظهرت آلاف الصور لحجم الدمار الهائل في المؤسسات والمباني والشوارع بالإضافة للمباني الأثرية والمستشفيات .
وكانت قد تساءل محبو المصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب الذي يملك منزلا في الجميزة، وهي المنطقة الأكثر تضررا عن الأضرار التي لحقت به، ونشرت maglebanon عبر صفحتها الرسمية على انستغرام استعرضت فيها منزل صعب بعد الانفجار وقبله، وأظهرت الصور الدمار في المنزل والضرر الكبير الذي لحقه نتيجة انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء 4 آب.
واللافت أن إيلي صعب لم يعبر أو ينشر صورا للأضرار في منزله مفضلا التزام الصمت أمام هول المأساة اللبنانية.
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From a Traditional Cultural Lebanese Residential House in #Gemmayze Elie & Claudine Saab Just like any Lebanese Family they Raised their 3 Gents in it , Elie Saab is not only an International Lebanese Designer but he is also a Patriotic #Lebanese Who even Lost his HQ Building in Down Town Beirut in #BeirutExplostion ! Memories Will Last , Bitter Moments will stay in the Heart ! But Beirut Will Rise Again! Elie You Represented your Country at Its Best , Is this his reward? Unfortunately I wish that Art & Culture Rule , we would have been super innovated! God Bless you all! @claudinesaab @eliesjr @eliesaabworld @celiosaab #MichelSaab [🔁SWIPE] @chakibrichani @chakibrichaniarchitects
وكان قد نشر المصمم اللبناني زهير مراد العديد من الصور عبر صفحته الخاصة على انستغرام أظهرت حجم الدمار والخسائر الفادحة جراء انفجار 2750 ط من نترات الأمونيوم التي دمرت نصف بيروت.
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