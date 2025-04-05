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هذا ما دار بين بري وأورتاغوس!

منذ 34 دقيقة
رئيس مجلس النواب نبيه بري فمع نائبة المبعوث الامريكي الخاص الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس

رئيس مجلس النواب نبيه بري فمع نائبة المبعوث الامريكي الخاص الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائبة المبعوث الامريكي الخاص الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس والوفد المرافق بحضور السفيرة الامريكية في لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان.

وتناول اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة وثلث الساعة تخلله خلوة بين رئيس المجلس وأورتاغوس حيث جرى عرض للأوضاع والتطورات الميدانية المتصلة بالخروقات والإعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتي تتسبب بسقوط ضحايا يومياً وذلك خلافاً لإتفاق وقف إطلاق النار والقرار الأممي رقم 1701.

كما تطرق البحث للإصلاحات المنشودة على أكثر من صعيد خاصة في القطاعات المالية والإقتصادية والإدارية.

بري زود الموفدة الاميركية بقائمة تتضمن 18 قانوناً إصلاحياً أنجزها المجلس النيابي الذي لا يزال ينتظر مشاريع قوانين إصلاحية أخرى من ضمنها إعادة هيكلة المصارف والسرية المصرفية والإصلاح الإداري لا سيما مجلس الإنماء والإعمار .

الرئيس بري وصف اللقاء بأنه كان جيداً وبناء.

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