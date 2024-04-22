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هذا ما درسته لجنة المرأة والطفل النيابية

منذ 17 دقيقة
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عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية اجتماعاً خصص لدراسة اقتراح القانون المتعلق بتعديل أحكام قانون العمل اللبناني ليشمل تقنيات العمل المرن والعمل عن بعد الذي تقدّمت به رئيسة اللجنة النائب عناية عز الدين.
وترأست الاجتماع النائبة عز الدين وحضره أعضاء اللجنة و ممثلون عن وزارة العمل والاسكوا.

وأوضحت عز الدين “أن هذا الاقتراح انطلق من دراسة بيئة العمل المحيطة بالنساء العاملات والتي أظهرت أن عددا كبيرا من اللبنانيات العاملات يعملن في ظروف غير عادلة، إذ لا تتوفّر لهن الحماية والضمانات الاجتماعية والتعويضات”.

وأضافت: “بموجب هذا الاقتراح يعدل مفهوم العمل الجزئي كما يصبح الذين يزاولون العمل الجزئي والموسمي وعن بعد، مشمولين بالضمان الاجتماعي مع حصولهم على أولوية الانتقال إلى العمل بدوام كامل إذا توفرت لديهم الشروط اللازمة، إضافةً إلى ربط قيمة العمل بالإنتاجية وليس فقط بالدوام”.

ولفتت إلى أن “كل المواد التي عرضت في الجلسة تم إقرارها بتعديلات بسيطة”. ودعت النواب في اللجان الأخرى إلى “إقراره كونه يسهّل عمل المرأة العاملة ويضمن لها الحماية كما أنه يساعد الرجل على المشاركة في الشؤون الاسرية كما أنه يفتح آفاقا جديدة للشباب ويفعل سوق العمل بما لذلك من أثر على النمو الاقتصادي وفي تعزيز العدالة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى أنه ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة حاليا في معظم دول العالم التي التزم بها لبنان”.

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