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هذا ما سيفعله برّي بعد انتهاء عهد عون!

منذ 42 دقيقة
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، (الأحد 30-10-2022)، أنه “سيدعو خلال اليومين المقبلين مجلس النواب للاجتماع لمناقشة رسالة رئيس الجمهوريّة ميشال عون وفقاً للأصول”.

وفي حديثٍ عبر “الشرق الأوسط”، لفت بري إلى أن “الحكومة مستقيلة بموجب المادة 69 من الدستور التي تُعدّد حالات اعتبار الحكومة مستقيلة، ومنها انتخابات مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر لا يحتاجُ إلى قرار”.

وعن تداعياتِ ما يحصل على صعيد الوضع الداخلي، أكد بري أن “عنوان المرحلة المقبلة هو انتخاب رئيسٍ للجمهورية لأن الفراغ مرفوض”، مجُدداً نيته بحث إمكانية إطلاق حوارٍ حول الملف الرئاسيّ.

في سياق متصل، كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي أنه سيصطحب معه إلى ​القمة العربية وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ​وليد فياض​.

وأشار ميقاتي لـ”الجديد” الى أن عنوان المرحلة هو عدم التصادم مع أحد والمستقبل هو من يرسم لنا خطواتنا، وإذا كان هناك من مصلحة لاجتماع وزاري سوف يعقد.

أما عن الوزراء الخمسة المقاطعين، فقال ميقاتي: يستطيعون أن يطلبوا إعفاءهم من مهامهم، فإما نعين مكانهم وإما يتصرف في وزاراتهم الوزراء بالوكالة.

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