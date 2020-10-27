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هذا ما طالب به الجيش اللبناني خلال الاجتماع في رأس الناقورة

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2020 6:00 مساءً
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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عُقد اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة، برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفل ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو.

وتناول الاجتماع الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول الخط الأزرق. وأدان الجانب اللبناني الحرائق المستمرة والمفتعلة من قبل العدو الإسرائيلي على الحدود، وأعاد تأكيد التزامه بالقرارات الأممية لا سيّما القرار 1701 ومندرجاته كافة.

كما شدّد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب العدوّ الإسرائيلي من كل الأراضي المحتلة ومنها: المناطق المتاخمة لشمال الخط الأزرق، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من منطقة الغجر، وبقعة B1 المحتلة. وأعاد التأكيد على ضرورة إدراج البقعة B1 المحتلة في التقارير والقرارات الأممية المقبلة أسوةً بباقي المناطق المحتلة المذكورة.

وطالب الجانب اللبناني عبر اليونيفل تسلمه خرائط التحصينات التي كان العدو الإسرائيلي قد أقامها إبان الاحتلال، وقد عثر الجيش اللبناني واليونيفل على إحداها بتاريخ 24 / 4 /2020 في خراج بلدة الغجر.

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