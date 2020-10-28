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هذا ما طلبته نقابة المحامين من الأمم المتحدة بشأن انفجار المرفأ

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2020 3:59 مساءً
نقابة المحامين

نقابة المحامين

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طلبت نقابة المحامين في بيروت، من الأمم المتحدة حق الوصول إلى معلومات من شأنها المساهمة في البحث عن الحقيقة في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وجه نقيب المحامين ملحم خلف، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، موضحاً من خلالها أن نقابة المحامين تقدمت بشكوى جزائية وأحيلت مع كامل ملف الانفجار إلى المجلس العدلي، ومطالباً الأمم المتحدة بالوصول لكافة الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية يوم الانفجار، كما المعلومات كافة المتوافرة لدى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في ما يخص دخول باخرة “Rhosus” في تشرين الثاني 2013.

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