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هذا ما طلبه رئيس بلدية طرابلس بعد حادثة عضّ كلب لِمسنّ

منذ 35 دقيقة
بلدية طرابلس

بلدية طرابلس

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أوضح رئيس بلدية طرابلس أحمد قمرالدين، أن “بلدية طرابلس وأجهزتها تتعامل مع الكلاب الشاردة، بما يتوافق مع تعليمات وزارة الداخلية ومحافظة لبنان الشمالي وجمعيات الرفق بالحيوان”.

ولفت قمر الدين الى أن “البلدية، بعد حادثة عض كلب لرجل مسن وسط التل طرابلس، قدّمت قطعة أرض في أبي سمراء مخصصة لمصلحة عمل جمعيات الرفق بالحيوان لجمع الكلاب من الشوارع، ووضعها هناك والتعامل معها بطرق علمية، ونحن بإنتظار الجمعيات المختصة للقيام بواجبها لرفع الضرر عن المواطنين، خصوصاً أنه ممنوع على عناصر شرطة البلدية والعمال والموظفين التعامل مع الكلاب الشاردة إلا وفق شروط وضعتها هذه الجمعيات”.

وختم: “نأمل من محافظ لبنان الشمالي والجمعيات المعنية التعامل بجدية مع هذا الملف الحساس، ووضع خطة واضحة تدخل الطمأنينة الى نفوس الطرابلسين قوامها جمع الكلاب الشاردة بأقرب وقت”.

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