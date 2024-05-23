هذا ما قاله اللواء صليبا إلى العسكريين في ذكرى "المقاومة والتحرير"

لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، وجّه المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا كلمةً إلى العسكريين جاء فيها: “أيها العسكريون، يصادف يوم 25 من أيار 2024، ذكرى عزيزة على قلوبنا وقلوب اللبنانيين، إذ إنه تخطّى تحرير الأرض واسترجاع الحقوق ودحر العدو، بل صار تكريساً للحق، ومقاومة للظلم، ورفضاً لمبدأ الأمر الواقع، وتثبيتاً للكرامة الوطنية اللبنانية أمام أعين العالم”.

وأردف صليبا، “وما كان كلّ هذا ليحدث، لولا تضافر جهود كل الشعب اللبناني، الذي قاوم كلّ فردٍ منه بأسلوبه ومن موقعه، وفي طليعتهم الشهداء الأبطال من الشعب ومن الجيش ومن المقاومة، الذين قدّموا أغلى ما عندهم، أي حياتهم، من أجل لبنان واللبنانيين”.

وتابع، “لذا، نستغلّ هذه المناسبة لتعزية كلّ من استذكر شهيداً اليوم، لنؤكّد له حرصنا على دموعه، وشعورنا باشتياقه إلى من فقد، ونخصّ بالتعزية اليوم أيضاً، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة لفقدان رئيسها، والتي منذ بداية الثورة فيها، كان قدر القادة الإيرانيّين أن يرتقوا شهداءَ، دفاعاً عن شعبهم الإيرانيّ، و نصرةً لكلً الشعوب المستضعفة”.