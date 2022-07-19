هذا ما قاله جان العلية قبل مثوله أمام القضاء

قبيل مثوله امام النيابة العامة التمييزية، قال المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية: “لنا شرف المثول امام القضاء للدفاع عن القضاء أولا بوجه الكتبة الذين يريدون تحويله الى أداة للتهويل والتخويف، وثانياً للادلاء عن معلومات هامة، وانا اثق بالقضاء والمؤسسات وألبي اليوم واجب وطني وظيفي بالمثول امام القضاء”.

ويأتي إخبار «شورى الدولة» ضدّ العليّة، على خلفيّة مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي، وأثار فيه الشكوك حول قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 26 أيار 2022، الذي أبطل بموجبه الأخير مزايدة تشغيل السوق الحرّة في مطار رفيق الحريري الدولي التي أبرمت في عام 2017 ووافق عليها قضاء العجلة، وعلى أثر اتهام المجلس لإدارة المناقصات بـ«التقاعس» بواجبها.

وقال: «سأقوم بواجبي في المثول أمام النيابة العامة التمييزية، للردّ على ما تضمنه الإخبار بحقي، انطلاقاً من حق الدفاع كلمة بكلمة، والإدلاء بما لدي من معلومات تتعلّق بأسماء شركات ومعلومات سريّة تتعلّق بهذه المزايدة»، كاشفاً عن «وجود شركة جديدة يحاولون تلزيمها السوق الحرّة بشكل غير مشروع، بمعنى أنهم يريدون استبدال الملتزم الحالي بشركة أخرى يبدو أن بعض القيادات السياسية لها مصالح فيها».