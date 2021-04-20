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هذا ما قاله عراجي عن وضع كورونا في لبنان

20 - أبريل - 2021
اللجنة الفرعية المنبقة عن لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

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ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية مشروع القانون 7453 لانشاء نقابة للمعالجين النفسيين.

وقال النائب عاصم عراجي: “نحاول انشاء نقابة لهم، وهذا الموضوع متشعب ومرتبط بالاطباء النفسيين وبالمحللين النفسيين وفرع ثالث هو الـ Psychoservist، ونحاول خصوصا في ما يتعلق بالمحللين النفسيين ان ننظم عملهم في لبنان، ولا سيما ان نسبة الامراض النفسية زادت في لبنان، وتظهر الاحصاءات ان نسبة الادوية التي يتناولها الناس كبيرة”.

وتابع: “اما بالنسبة الى كورونا، فيبدو ان الامور ذاهبة في الاتجاه الايجابي، واذا استمررنا كذلك فهذا امر جيد، فالاصابات الاجمالية خفت. صحيح ان النسبة الايجابية لا تزال عالية، ودخول العناية الفائقة تراجع، ونسبة الاسرة اصبحت موجودة ومتوافرة في اقسامها، وهذا عامل جيد، ويسأل الناس عن السبب. اقول هناك اوجه عدة قد يكون تغير الطقس والحرارة اثرت الى حد ما واصبح لدينا زهاء نصف مليون اصابة تكونت لدى اصحابها مناعة و250 الف شخص تلقوا اللقاح واصبحت لديهم مناعة، والناس في الفترة الاخيرة اصبحوا يخافون ويلتزمون اكثر من قبل. واتمنى ان يستمر هذا الالتزام وان تزداد وتيرة التلقيح، وبحلول شهري ايار وحزيران سيأتي 900 الف لقاح وهذا يساعد، علما ان الناس اصبحوا يتقبلون لقاح “استرازينيكا”، وهناك خوف لديهم لكني ارى ان هذا الخوف بدأ يتبدد شيئا فشيئا بعد صدور قرار من وزارة الصحة العالمية ومن الوكالة الاوروبية للادوية ان فوائد لقاح “استرازينيكا هي اكثر بكثير من أخطاره”.

واشار الى ضرورة ايجاد حل لمشكلة القطاع الصحي الذي يعاني نوعية الخدمات والتقديمات التي تقل يوما بعد يوم.

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