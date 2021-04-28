الأربعاء 16 رمضان 1442 ﻫ - 28 أبريل 2021 |
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هذا ما قاله وهبه عن آخر المستجدات في قضية سمير صفير

منذ 3 ساعات
سمير صفير

سمير صفير

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أبلغ وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة “الانتشار” ان لا جديد يذكر حتى الساعة في موضوع توقيف الملحن سمير صفير في السعودية، مشيرا إلى أنه استقبل صباح اليوم نقابة الفنانين للاطمئنان على وضعه، علما انه عضو في النقابة. وقد وضعتهم في ما هو متوفر لدينا، موضحا أن القضية ما زالت بين أيدي السلطات السعودية على امل ان نصل إلى الأجوبة المطلوبة حول سبب توقيفه والتهمة الموجهة له لتكليف محام للدفاع عنه في حال كان هناك تهمة.

وقال الوزير وهبة ان هناك اهتماما في هذه المرحلة من الجانب اللبناني على تأمين الدواء والغذاء والمعاملة القانونية له وفق الأعراف والقانون الدولي، ونحن على قناعة بأن الاخوة السعوديين غير مقصرين في هذا المجال.

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