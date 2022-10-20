هذا ما كشفه القرم عن تحسين الخدمة والاتصالات في ألفا وتاتش

أعلن وزير الإتصالات جوني القرم خلال اجتماعه الدوري، مع المسؤولين في شركتي ألفا وتاتش في قاعة الاجتماعات في الوزارة، أنهم ماضون في تحسين أداء شبكة الخلوي بعدما أحرزت شبكتا ألفا وتاتش تقدّمًا ملحوظًا مقتربة من بلوغ الهدف النهائي المتفق عليه من ضمن خطة تحسين الخدمة ونوعية الاتصال.

القرم أشار إلى أنّ اجتماعًا سيعقد في الثاني من تشرين الثاني المقبل، في مركز عمليات الشبكة في شركة تاتش، لوضع الرأي العام والإعلام في صورة هذا التحسّن اللافت للشبكة مفصلّة بالأرقام المباشرة والآنية من مركز العمليات.

كما نوّه الوزير القرم بعمل فريقي شركتي الخليوي على التحسّن الملحوظ الذي حقّقته، لافتًا إلى أنّ هناك بعض المشاكل التي لا تزال تواجه الشبكتين كتقنين الكهرباء وسرقة المحطات والإيجارات كما أن ثمة مشاكل تطرأ على الشبكتين بفعل الأعطال على شبكة “أوجيرو”، وهذه المشاكل يفترض أن تحلّ سريعاً لما لها من انعكاسات سلبية على القطاع.

يذكر أن القرم كشف عن تقديم 5 مراكز في أيلول على مؤشر “أوكلا” لقياس سرعة الانترنت المعتمد عالميًا في كل دول العالم.