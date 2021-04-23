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هذا ما كشفه "علوية" عن كمية السمك النافق في بحيرة القرعون ويُعاد بيعه في المناطق!

23 - أبريل - 2021
مدير عام ​مصلحة الليطاني​ ​سامي علوية

مدير عام ​مصلحة الليطاني​ ​سامي علوية

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علق مدير عام ​مصلحة الليطاني​ ​سامي علوية​، على ملف الأسماك النافقة في محيط بحيرة ​القرعون​، مشيرا الى أن “المشكلة ليست جديدة بل من عمر تلوث ​بحيرة القرعون​ وإهمال ​الصرف الصحي​ الذي أغرق البحيرة بـ60 مليون متر مكعب من ​مياه الصرف الصحي​، وقد لاحظنا مؤخرا كميات كبيرة جدا من الأسماك النافقة، وبالتعاون مع المعنيين وأطباء بيطريين تبين أن سبب موت الأسماك هو أن هناك نزيف داخلي إما ناتج عن ​فيروس​ أو تسمم ب​المبيدات الزراعية​، والأرجح أن سبب الموت هو تلوث القرعون”.

ولفت علوية في تصريح تلفزيوني، الى “غياب الجهات الصحية والقانونية وللأسف نقدر أن هناك من 400 لـ600 طن من هذا السمك النافق يتم انتشاله يوميا من بحيرة القرعون ويتم بيعهم في مختلف المناطق اللبنانية”.

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