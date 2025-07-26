السبت 1 صفر 1447 ﻫ - 26 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذا ما كشفه مستشفى فؤاد خوري عن وفاة زياد الرحباني

منذ 34 دقيقة
زياد الرحباني

زياد الرحباني

A A A
طباعة المقال

صدر عن BMG – مستشفى فؤاد خوري – الحمرا البيان التالي:

بتاريخ يوم السبت الواقع في 26 تموز 2025، وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً فارق زياد عاصي الرحباني الحياة.

وقد تم إبلاغ العائلة الكريمة على الفور، إن القدر شاء أن يرحل هذا الفنان الاستثنائي، الذي شكّل بصمة فارقة في تاريخ الفن والمسرح والموسيقى اللبنانية.

إن إدارة المستشفى، باسم رئيس مجلس الإدارة د. كمال بخعازي، والمديرة العامة السيدة ريما بخعازي، والمدير الطبّي د. خليل الأشقر، تتقدّم بأحرّ التعازي من العائلة الصغيرة: والدته السيّدة فيروز وابنتها ريما وابنها هلي ومن العائلة الرحبانية الأوسع، ومن الشعب اللبناني بأسره، الذي خسر برحيله أحد أعظم رموزه الفنية والثقافية.

رحم الله زياد الرحباني، وأسكنه فسيح جنانه.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير المال ياسين جابر . رويترز
    كتاب من وزير المال إلى مجلس الكتاب العدل
    النائب علي حسن خليل
    علي حسن خليل: هذه المرحلة قد تكون من أعقد المراحل التي مررنا بها
    النائب غسان سكاف
    غسان سكاف: الحزب يعرف ان سلاحه انتهى!

    الأكثر قراءة

    الرئيس جوزاف عون
    الرئيس عون: اتصلت شخصيا بالحزب لحل مسألة السلاح
    علم لبنان
    الأشهر القادمة صعبة.. غضب دولي من لبنان
    زياد الرحباني
    وفاة الفنان زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عامًا