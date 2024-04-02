هذا يوم عيد الفطر وأيام الإجازات

ينتظر كثيرون الإعلان عن ثبوت موعد عيد الفطر السعيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وعلى الرغم من أنّ تأكيد الموعد لا يكون إلا بثبوت رؤية الهلال، فإنّ للحسابات الفلكيّة كلمة أيضاً. وأشارت تلك الحسابات إلى أنّ موعد عيد الفطر 2024 سيصادف يوم الأربعاء في 10 نيسان الجاري، وهو أول أيام الإجازة في مصر ومعظم الدول العربيّة.

وتعتمد معظم الدول العربية والإسلامية في الإعلان عن إجازة عيد الفطر على استطلاع هلال شهر شوال من خلال المراصد الفلكية، مساء يوم الاثنين الـ 29 من شهر رمضان.

وبعد ثبوت الرؤية يتمّ الإعلان عن أوّل أيّام إجازة عيد الفطر في الدول التي تعتمد الرؤية فقط.

بالمقابل فإنّ هناك عدداً من الدول العربيّة والإسلاميّة تعتمد على الحسابات الفلكيّة في تحديد موعد عيد الفطر.

ففي السعوديّة، أعلنت وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة عن موعد إجازة عيد الفطر، وأكدت أنّ يوم الاثنين 8 نيسان هو اليوم الأخير من شهر رمضان، على أن تبدأ إجازة العيد من يوم الثلاثاء 9 نيسان.

أمّا تركيا، فحدّدت رئاسة الشؤون الدينيّة أنّ يوم الأربعاء الموافق 10 نيسان 2024 رسميّاً أوّل أيام عيد الفطر.

وفي مصر، فإنّ موعد إجازة عيد الفطر يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 نيسان، وتستمرّ حتى يوم الجمعة.

ووفق الروزنامة الفلكيّة في دولة الإمارات، وطبقًا لما جاء في أجندة العطلات الرسميّة التي اعتمدها مجلس الوزراء في الإمارات، فإنّ إجازة عيد الفطر في الإمارات تبدأ من يوم الاثنين 8 نيسان وتستمرّ حتى يوم الأحد 14 منه.