الأحد 1 شعبان 1445 ﻫ - 11 فبراير 2024 |
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هذه آخر التطورات على الساحة الجنوبية

منذ 16 ثانية
الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن العدو الإسرائيلي قصف الليل الفائت عدداً من البلدات في القطاعين الغربي والاوسط، متجاوزاً كل ما يسمى بقواعد الاشتباك، حيث طال القصف المدفعي عصرًا محيط بلدات كونين ورشاف في القطاع الأوسط وبلدات الناقورة وطيرحرفا والضهيرة ومروحين وعيتا الشعب في القطاع الغربي.

وتعيش القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق حالة حرب حقيقية بسبب استهداف العدو المدنيين والصحافيين وسيارات الاسعاف وآخرها استهداف ساحة مسجد بلدة حولا اثناء خروج المصلين بعد أداء الصلاة واستشهاد مواطن وجرح سبعة اخرين.

وحتى صباح اليوم، أطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات في صور وبنت جبيل، كما كثف الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي من تحليقه فوق المناطق والقرى المذكورة، كما أطلق من مواقعه المحاذية لبلدة عيتا الشعب رشاقات نارية تجاه بركة ريشة وأطراف البستان.

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