هذه المناطق التي سجلت أعلى الإصابات بفيروس كورونا
9 - فبراير - 2021
تسجيل المزيد من إصابات كورونا في لبنان
أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2879 إصابة جديدة بكورونا و60 حالة وفاة.
وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة حيث:
- حلّت في المرتبة الأولى: برج البراجنة (قضاء بعبدا): 93 إصابة
- في المرتبة الثانية الحدث (قضاء بعبدا): 70 إصابة.
- وفي المرتبة الثالثة حارة حريك (قضاء بعبدا): 61 إصابة.