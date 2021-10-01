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هذه بيروت وهذه دبي.. صورة مثير للجدل عشية إكسبو 2020!

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2021 10:29 مساءً
إكسبو دبي

إكسبو دبي

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افتتح اليوم الخميس، معرض إكسبو 2020 دبي Expo 2020 Dubai، بعد أن أرجئ لعام كامل بسبب كوفيد-19، حيث يعتبر الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء، وتشارك فيه 192 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وحضر المعرض نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في حين قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري كيركِنتزس، إن المعرض سيلعب “دورا كبيرا” في انتعاش الاقتصاد العالمي.

وانتشر على وسائل التواصل صورة مركبة تقارن بين مدينة دبي ومدينة بيروت، حيث تبين أن المدينة الإماراتية مشعة بالأضواء المختلفة ونجحت باستضافة أكبر معرض عالمي “إكسبو 2020” يجمع كل دول العالم.

وعلق أحد رواد التواصل الاجتماعي على المقارنة بين الصورتين قائلا: “الخليجي عمل من صحراء الإمارات العربية جنّة على الأرض، وزعماء لبنان عملوا من لبنان جهنم على الأرض الفرق كل الفرق بين حكام دبي وحكام بيروت”.

أما مشاركة أخرى علقت على الصورة بكلمات سابقة لحاكم إمارة دبي، محمد بن راشد، قائلة: “نستذكر قَوْل حاكم دُبي محمد بن راشد في كتابه، “حلمٌ تردَّد في ذهني أن تكون دُبي كـ بيروت يوماً ما” حُلم بيروت حقَّقه حاكم دُبي، وقتله حُكَّام لبنان”.

 

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