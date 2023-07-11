هذه قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع جديدة

أشارت الأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) وقاعدة البيانات fDi Markets إلى أن لبنان استقطب 12.3 مليون دولار اميركي استثمارات أجنبية مباشرة في مشاريع جديدة (Greenfield Foreign Direct Investments) في العام 2022، مقارنة مع 0.1 مليون دولار في العام 2021. وجاءت هذه الاستثمارات في خمسة مشاريع في ال2022 مقارنة بمشروع واحد في العام 2021. وكان استقطب لبنان 27.7 مليون دولار في العام 2020 (أربعة مشاريع)، و286.8 مليون دولار في العام 2019 (12 مشروعًا)، و121.2 مليون دولار في العام 2018 (سبعة مشاريع)، و69.7 مليون دولار في العام 2017 (11 مشروعًا)، و39.4 مليون دولار في العام 2016 (عشرة مشاريع)، و34.6 مليون دولار في العام 2015 (سبعة مشاريع)، و1.3 مليار دولار في العام 2014 (عشرة مشاريع)، و69 مليون دولار في العام 2013 (16 مشروعًا). وقد وردت نتائج المسح في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وأشارت fDi Markets إلى أنها تغطي مشاريع الـGreenfield العابرة للحدود والتي تؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة واستثمارات رأسمالية. ولفتت إلى أنها ضمت المشاريع المشتركة (Joint Ventures) إلى تقديراتها، وتحديداً تلك التي أدت صفقاتها إلى خلق فرص عمل. في حين أوضحت أنها لم تحتسب عمليات الدمج والاستحواذ والاستثمارات الأخرى في الأسهم (Equity Investments). وfDi Markets هي قاعدة بيانات ترصد الاستثمارات العابرة للحدود في العالم وتملكها مجموعة Financial Times.

عالميًا، كان لبنان المستقطب السابع الأصغر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع جديدة من حيث القيمة الإسمية بين 144 دولة ذات ناتج محلّي إجمالي يبلغ 10 مليار دولار أو أكثر، والمستقطب الأصغر بين 19 دولة عربية في العام 2022. كما جاء لبنان بين 76 دولة حول العالم سجلت ارتفاعًا في قيمة المشاريع الاستثمارية الجديدة الوافدة إليها في العام الماضي. بالمقارنة، ارتفعت قيمة هذه المشاريع الوافدة الى الدول العربية بنسبة 353.3% الى 201.6 مليار دولار في العام 2022، وازدادت قيمة هذه المشاريع بنسبة 152.5% في اقتصادات غرب آسيا الى 75 مليار دولار في العام الماضي.

واستقطب لبنان عدد مشاريع الـGreenfield الخامس الأدنى عالميًا في العام 2022، كما أنغولا، وغينيا، وليبيا، وموريتيوس، وماينمار. أيضًا، جاء لبنان بين 99 دولة عالمية سجلت ارتفاعًا في عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع جديدة في العام الماضي. بالمقارنة، ارتفع عدد المشاريع الوافدة الى الدول العربية بنسبة 73.4% على أساس سنوي الى 1,784 مشروعًا في العام 2022، وازداد عدد هذه المشاريع بنسبة 67% في اقتصادات غرب آسيا الى 1,854 مشروعًا في العام الماضي.

وقد شكلّت قيمة مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع جديدة في لبنان 0.006% من اجمالي قيمة مشاريع الـGreenfield الوافدة الى الدول العربية في العام الماضي، مقارنة بنسبة 0.0002% في العام 2021. كما شكلت نسبة 0.02% من اجمالي المشاريع الوافدة إلى دول غرب آسيا، أي بارتفاع عن 0.0003% في العام 2021. كذلك، بلغت قيمة مشاريع الـGreenfield في لبنان 0.07% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، وهي النسبة الأدنى في العالم العربي، مقارنة بنسبة 0.0006% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021.