هذه محتويات المساعدات السعودية التي تصل اليوم إلى بيروت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

وصلت أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى بيروت تحمل مساعدات إنسانية عاجلة لمنكوبي انفجار مرفأ بيروت، على ان تصل الطائرة الثانية عند الساعة الثانية ظهراً.

تحتوي حمولة الطائرتين على 120 طنا تشمل:

– أجهزة تنفس إصطناعي

-أجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة

– مضخات وريدية إلكترونية

– مستلزمات إسعافية

-أدوية متعددة ومضادات حيوية ومسكنات

– مطهرات ومعقمات

-كمامات ومواد حماية

-محاليل وريدية وأنابيب ضخ

– مستلزمات طبية متعددة

-مواد غذائية مختلفة

-مستلزمات إيوائية من خيم وفرش وبطانيات ومستلزمات طهي وأواني متعددة.

وتجدر الاشارة الى ان افراغ حمولة الطائرتين سيتم لدى وصول ثاني طائرة اي عند الساعة الثانية ظهرا.