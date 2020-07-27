هذه مواعيد قبول طلبات الترشيح لدورة الإمتحانات الخاصة

أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ فادي يرق مذكرة إدارية حدد فيها مواعيد قبول طلبات الترشيح لإجراء دورة خاصة للإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وللشهادة المتوسطة للعام 2020.

وجاء في المذكرة:

“بناء على المرسوم رقم 6681 بتاريخ 21/7/2020 الرامي إلى إجراء دورة خاصة للإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وللشهادة المتوسطة للعام 2020،

أولا : تقبل طلبات التلامذة المرشحين للإمتحانات الرسمية للدورة الخاصة للعام 2020، ضمن الفترة الممتدة من يوم الأربعاء الواقع فيه 29/7/2020 وحتى يوم الجمعة الواقع فيه 7/8/2020 ضمنا.

ثانيا : تقبل طلبات الترشيح في المراكز الآتية :

محافظة بيروت المنطقة التربوية في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة (ثانوية عبد الله العلايلي الرسمية).

محافظة جبل لبنان المنطقة التربوية في جبل لبنان – بعبدا

محافظة الشمال المنطقة التربوية في الشمال – طرابلس

محافظة البقاع المنطقة التربوية في البقاع – زحلة.

محافظة بعلبك والهرمل المنطقة التربوية في بعلبك والهرمل – بعلبك

محافظة الجنوب المنطقة التربوية في الجنوب – صيدا

محافظة النبطية المنطقة التربوية في النبطية – النبطية

ثالثا :

أ- يُحظر تقديم أكثر من طلب واحد تحت طائلة إلغاء الطلبات المقدمة.

ب – الرسم القانوني : 40.000 ل.ل. (أربعون ألف ليرة لبنانية) لشهادة الثانوية العامة.

20.000 ل.ل. (عشرون ألف ليرة لبنانية) للشهادة المتوسطة.

1.000 ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) طابع مالي عن كل مرشح.

ج – يُرفض كل طلب لا يستوفي الشروط القانونية وكذلك الطلبات التي ترد بعد المهل المحددة.

رابعا : لا تُقبل أية ملاحق ترِد بعد انتهاء فترة قبول الطلبات المحددة في هذه المذكرة”.