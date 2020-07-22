هذه نتيجة فحص الـ PCR للمخالطين في الخيام

بلدية الخيام
بلدية الخيام

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صدر عن بلدية الخيام البيان الآتي:

“أجرت بلدية الخيام بالتنسيق مع وزارة الصحة وطبيب القضاء والهيئة الصحية الإسلامية والدفاع المدني – الهيئة الصحية، فحوصات pcr للمشتبه باختلاطهم مع المصاب وقد تبلغنا من الجهات الرسمية أن جميعها أتت سلبية، ولكن يتوجب عليهم رغم ذلك التزام الحجر المنزلي لغاية صباح نهار الاثنين في 27/7/2020 آملين لهم دوام الصحة والعافية.

كما تمنت البلدية الالتزام الكامل الإجراءات الصحية اللازمة وعدم التهاون في الوقاية وشروط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات.

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