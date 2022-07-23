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هرب من المستشفى قبل أيام.. ووقع بقبضة مخابرات الجيش!

منذ 36 ثانية
آخر تحديث: 23 - يوليو - 2022 3:31 مساءً
مخابرات الجيش

مخابرات الجيش

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أوقفت دورية من مديرية المخابرات، السبت، في منطقة حي السلم المواطن (ع.ع) الذي فرّ من المستشفى بعد إصابته وتوقيفه إثر إشكال وقع في المنطقة عينها بتاريخ 9/ 7/ 2022 وأدّى حينها إلى إصابة شخصين بجروح.

وأشار بيان صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه الى أنه “مطلوب بجرائم إطلاق نار وافتعال إشكالات وترويج المخدرات وتعاطيها والقيام بسلب المواطنين وأعمال سرقة والإتجار بالأسلحة الحربية”.

وقال البيان: “وكانت دورية من المديرية المذكورة قد أوقفت بتاريخ 12/ 7/ 2022 المواطن (م.ف) في منطقة تحويطة الغدير وهو أحد الشخصين اللذين سهّلا فرار الموقوف من المستشفى، وتجري المتابعة لتوقيف الشخص الآخر”.

وأضاف، “وقد بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.

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