هروب أحد العائدين اليوم من أبوظبي من الحجر الصحي في أحد الفنادق!

نقلت معلومات طبية وصحافية مطلعة أنّ اللبناني ط.ش. العائد اليوم على متن طائرة “الميدل ايست” الآتية من أبوظبي، وبعد توجهه عبر الباصات المخصصة لنقل العائدين إلى عدد من الفنادق للحجر الصحي ريثما تصدر نتجية الفحوصات،

هرب من فندق “Lancaster”في منطقىة الروشة، متوجهاً إلى جهة مجهولة. وتعمل القوى الأمنية على ملاحقته لتوقيفه قبل الإحتكاك بأيّ شخص وبالتالي نقل العدوى إليه في حال كان مصاباً بفيروس كورونا.

وتعليقا على خبر رحلة الاعئدين اليوم قال مراسل mtv انه لم يتمّ احترام المسافة الآمنة في الباصات التي كانت تقلّ الوافدين من الرياض

نقيب الفنادق بيار الأشقر يتحدث لـ”النهار” عن إقامة المغتربين الواصلين وتفاصيل الاتفاق مع الحكومة

من جهته اوضح نقيب الفنادق بيار الأشقر أنه كان مطلوباً تأمين الفنادق التي في المنطقة الممتدة بين مستشفى رفيق الحريري الحكومي والمطار لاعتبار أن الفحص سيجرى لهم وسيكون عملياً أكثر تواجدهم في هذه المنطقة.

مع الإشارة إلى أنهم كانوا قد أمّنوا بعض الفنادق لكن عددها لم يكن كافياً”. وأضاف الأشقر: “على هذا الأساس تواصلت مع السيد وسام عاشور الذي يملك 5 فنادق في هذه المنطقة تحديداً وفيها حوالي 500 غرفة، وأعلن عن استعداده لاستقبال الوافدين (بينها لانكاستر). وتم الاتفاق مع الحكومة على تقديم الفنادق مقابل سعر تشغيلي جيد”.

وبحسب ما أوضح الأشقر، سيمكث الوافدون ضمن المجموعة الأولى لمدة تراوح بين 24 ساعة و5 أيام بحسب ما تتطلبه الظروف. هذا وتمّ، بحسب قوله، التواصل مع فنادق أخرى للاستعانة بها، لكن ليس من خلال النقابة.