الأحد 12 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 6 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هروب موقوف مُصاب من مستشفى الشيخ راغب حرب

منذ 53 دقيقة
مستشفى الشيخ راغب حرب

مستشفى الشيخ راغب حرب

A A A
طباعة المقال

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في النبطية ان موقوفاً مصابا تمكن من الهروب من مستشفى الشيخ راغب حرب في تول – النبطية حيث يعالج من اصابة اثر احداث بلدة مشغرة التي وقعت منذ اقل من شهر بين عائلة شنوك المعروفين بآل شرف وعائلة العمار وادت الى مقتل شخصين حينها.

وفي التفاصيل ان م.ع. شنوك ( المعروف بآل شرف) كان موقوفا لدى النيابة العامة العسكرية لاتهامه بأحداث بلدة مشغرة وهو مصاب وكان يعالج في مسشتفى الشيخ راغب حرب في تول، وتتم حراسته من قبل عنصرين من قوى الامن الداخلي، واستغل شنوك دخول احد العناصر المولجة بحراسته الى المرحاض، فباغت العنصر الاخر وهرب من غرفته وتوارى، وعلى الفور نفذت دوريات من قوى الامن الداخلي عمليات تفتيش في محيط المستشفى والمنطقة المجاورة دون جدوى.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الصحة خلال زيارته إلى القاع
    وزير الصحة زار القاع وافتتح مركزا صحيا لمكافحة الكوليرا
    تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان
    رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني يدعو للتحرك.. "الكوليرا اخطر من كورونا"
    حسين جعفر
    جريمة مروعة في خلدة ضحيتها شاب عشريني!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شيرين عبد الوهاب والاعلامي عمرو اديب
    رسالة من شيرين الى الجمهور عبر الاعلامي عمرو اديب
    كائنات فضائية
    علماء: الأرض بحاجة إلى الاستعداد لمواجهة الكائنات الفضائية الآن قبل فوات الأوان
    النائب وضاح صادق
    نصيحة من وضاح الصادق لباسيل.. "أعد حساباتك"!