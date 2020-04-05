هروب 3 عائدين من اجراءات الحجر الصحي؟

إشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات الخوف والهلع، إثر الاعلان عن هروب أحد العائدين الى بيروت على متن رحلات “الميدل ايست” من مكان حجرهم الصحي.

وأفادت قناة “ام تي في” بهروب أحد القادمين من أبو ظبي أثناء نقله إلى الحجر، لافتة الى ان القوى الامنية تلاحقه.

وأفيد لاحقاً عن ان اللبناني ط.ش. العائد للتو على متن طائرة “الميدل ايست” الآتية من أبوظبي، وبعد توجهه عبر الباصات المخصصة لنقل العائدين إلى عدد من الفنادق للحجر الصحي ريثما تصدر نتجية الفحوص، هرب من فندق Lancaster في منطقىة الروشة، متوجهاً إلى جهة مجهولة. واشارت الى ان القوى الأمنية عملت على ملاحقته لتوقيفه قبل الإحتكاك بأيّ شخص وبالتالي نقل العدوى إليه في حال كان مصاباً بفيروس كورونا.

لكن تبين أن الهاربين هم ثلاثة، وتم وصفهم بـ”النافذين”، فقد نشر موقع “العهد نيوز” خبراً عن فرار ثلاثة أشخاص من الاجراءات في مطار بيروت، من دون خضوعهم للاجراءات المطلوبة، وسرعان ما تصدت الوزارة لهذا الامر بما يمنع تكراره.