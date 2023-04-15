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هزتان جديدتان في لبنان.. كيف نتصرف قبل الهزات وخلالها وبعدها؟

منذ 16 دقيقة
مؤشر قياس الزلازل

مؤشر قياس الزلازل

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سجلت هزة أرضية قرابة الثانية والنصف بعد الظهر بقوة 4,2 درجات مصدرها النبك في سوريا، شعر بها سكان لبنان وبخاصة سكان البقاع وكسروان .

كذلك شعر سكان جبل لبنان بهزة أرضية ثانية ضربت منطقة فريدس في الشوف، قوتها 3 درجات على مقياس رختر.

ولاحقا، أفاد المركز الوطني للجيوفيزيا، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بيان، بأن هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس رختر وقعت اليوم عند الثانية و25 دقيقة بالتوقيت المحلي، وحدد موقعها في منطقة الباروك وشعر بها بعض المواطنين.

وقال البيان: “يهم مركز الجيوفيزيا أن يوضح أنه ليس هناك أي خطر من أمواج تسونامي نتيجة هذه الهزة. بناء عليه، على كل المواطنين الاطلاع على إجراءات التصرف قبل وخلال وبعد الهزات الأرضية على الرابط التالي:

للاطلاع على الإرشادات الواجب اتباعها قبل الهزات وخلالها وبعدها من هنا

وختم: “تطلب اللجنة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة كافة توخي الحذر في نقل وتحليل المعلومات المتعلقة بالزلازل وعدم نشرها قبل التأكد من صحتها”.

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