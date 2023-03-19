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هزّات أرضيّة صباحيّة في لبنان.. كم بلغت قوّتها؟

منذ 44 دقيقة
هزة أرضية

هزة أرضية

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أفادَ مرصد “كانديلي” للزلازل عن حصول هزّة أرضيّة شرق البحر المتوسط بقوّة 4.3 درجات على مقياس “ريختر”، وذلك عند الساعة 11.44 صباح اليوم.

وأظهرت خريطة نشرها المرصد عبر حسابه على “تويتر” أنّ مركز الهزة هو شمال لبنان، وقد حصلت على عمق 7.5 كيلومتر.

بدوره، أفاد حساب “LebanonAlerts” عبر “تويتر” عن حصول عدد من  الهزات المجهرية جرى رصدها عبر محطة بيروت، مشيرًا إلى أنّ “تلك الهزات تحدثُ بشكل متكرر ونادرًا ما يشعر بها البشر”.

مع هذا، فإنّ حساب “LebanonAlerts” لم يذكر أي معلومات أو معطيات عن الهزة الأرضية التي كشف عنها مرصد “كانديلي”، اليوم.

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