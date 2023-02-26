أفاد موقع “emsc” المختص برصد الهزّات الأرضية والزلازل عن وقوع هزّة أرضية جديدة في لبنان، مساء اليوم الأحد.
وبحسب المعلومات، فقد شعر سكان مدينة طرابلس وزغرتا ، كما سكان مدينة صيدا، بالهزّة.
وكشفت تطبيقات رصد الزلازل، بأنّ قوّة الهزة بلغت 3.5 درجات على مقياس ريختر، ومصدرها البحر.
#Earthquake (#زلزال) possibly felt 31 sec ago in #Lebanon. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/LBaVNedgF9
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/CjVzXojIz8
— EMSC (@LastQuake) February 26, 2023