أفاد موقع “emsc” المختص برصد الهزّات الأرضية والزلازل عن وقوع هزّة أرضية جديدة في لبنان، مساء اليوم الأحد.

وبحسب المعلومات، فقد شعر سكان مدينة طرابلس وزغرتا ، كما سكان مدينة صيدا، بالهزّة.

وكشفت تطبيقات رصد الزلازل، بأنّ قوّة الهزة بلغت 3.5 درجات على مقياس ريختر، ومصدرها البحر.

#Earthquake (#زلزال) possibly felt 31 sec ago in #Lebanon. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.

— EMSC (@LastQuake) February 26, 2023