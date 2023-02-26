أفاد موقع “emsc” المختص برصد الهزّات الأرضية والزلازل عن وقوع هزّة أرضية جديدة في لبنان، مساء اليوم الأحد.

وبحسب المعلومات، فقد شعر سكان مدينة طرابلس وزغرتا ، كما سكان مدينة صيدا، بالهزّة.

وكشفت تطبيقات رصد الزلازل، بأنّ قوّة الهزة بلغت 3.5 درجات على مقياس ريختر، ومصدرها البحر.