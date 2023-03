هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا

كشفت بيانات موقع “emsc” المختص برصد الهزّات الأرضية والزلازل عن حصول هزّة أرضية، مساء الخميس، ضمن نطاق سوريا ولبنان.

وأفادَ ناشطون في سوريا بأنّهم شعروا بهزة خفيفة في مناطق كاللاذقية وحمص، فيما أفاد ناشطون في لبنان وتحديداً في المناطق الشمالية عن شعورهم بهزّة خفيفة جداً.

#Earthquake (#زلزال) possibly felt 36 sec ago in #Lebanon. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/YIkbuzsfpB

— EMSC (@LastQuake) March 9, 2023