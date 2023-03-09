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هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - مارس - 2023 10:48 مساءً
هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا

هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا

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كشفت بيانات موقع “emsc” المختص برصد الهزّات الأرضية والزلازل عن حصول هزّة أرضية، مساء الخميس، ضمن نطاق سوريا ولبنان.

وأفادَ ناشطون في سوريا بأنّهم شعروا بهزة خفيفة في مناطق كاللاذقية وحمص، فيما أفاد ناشطون في لبنان وتحديداً في المناطق الشمالية عن شعورهم بهزّة خفيفة جداً.

وتتصاعد المخاوف بشكل متسارع في الكثير من الدول العربية ودول الشرق الأوسط بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وأدى إلى مقتل نحو 41 ألفاً ونزوح عشرات الآلاف من السكان.

وبحسب علماء الزلازل والأراضي فإن المنطقة العربية ليست بمنأى عن التعرض للهزات الأرضية نظراً لاقتراب عدد منها من مناطق النشاط الزلزالي والاحزمة الزلزالية.

وتقع عدة دول عربية إما داخل أو بالقرب من ثلاثة أحزمة زلزالية وهي:

1- الحزام الزلزالي الآسيوي-الأوروبي: والذي يبدأ من جبال الهيمالايا ويمر بإيران والعراق وباكستان وصولاً إلى أوروبا.

2- الحزام العربي الإفريقي: وهو يمر عبر البحر المتوسط من سواحل تركيا ويمر بسوريا ولبنان والأردن ويصل إلى مصر وقد يمتد إلى دول المغرب العربي.

3- حزام صدع شرق إفريقيا والممتد من سوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية وإسرائيل والأردن وصولاً إلى سلاسل جبال غرب البحر الأحمر وحتى إثيوبيا.

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