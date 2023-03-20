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"هستيريا الدولار" تُشعل غضب الشارع.. و"صوت بيروت" يُواكب الاحتجاجات

منذ 16 دقيقة
قطع الطريق عند تمثال المغترب

قطع الطريق عند تمثال المغترب

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على وقع الارتفاع الهستيريّ الذي يشهده سعر صرف الدولار في السوق السوداء حيث تجاوز الـ 120 ألف ليرة، عمّ الغضب الشارع اللبنانيّ حيث نزل المواطنون إلى الشوارع احتجاجًا على الغلاء الكبير الذي يرافق ارتفاع سعر الصرف، على أبواب شهر رمضان المبارك.

ففي طرابلس، واكب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” قطع طرقات عدّة في المدينة، حيث عبّروا عن غضبهم بسبب انهيار الليرة اللبنانيّة، وغياب أيّ حلول اقتصاديّة تُحسّن من الأوضاع المعيشيّة الصعبة التي يرزح تحتها الشعب.

إلى بيروت، حيث رصدت عدسة “صوت بيروت” عودة قطع الطرقات، التي شهدت زحمة سير خانقة من الدورة حتى وسط العاصمة، وعبّر سائقو السيارات العموميّة عن احتجاجهم على الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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