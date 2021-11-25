“هستيريا التحليق” تهيمن على دولار السوق السوداء.. فكم سجل مساء اليوم؟

بات من الصعب في لبنان في اليومين الماضيين أن يثبت سعر صرف الدولار في السوق السوداء على سعر واحد لعدة ساعات، فهو يمسي على سعر ويصبح على سعر مرتفع آخر.

وقد سجل سعر صرف الدولار مساء اليوم الخميس 24950 ليرة للمبيع و25000 ليرة للشراء، مقابل الدولار الواحد، بعد أن سجّل ظهراً ما بين 24550 و24600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويأتي تسجيل سعر الصرف القياسي هذا بعد تدهور مستمر منذ سبتمبر/أيلول الماضي، حين اقترب سعر الصرف من 15 ألفاً مقابل الدولار قبل الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

وتحسن سعر الليرة لفترة قصيرة، بعد تعيين حكومة ميقاتي، التي جاءت بعد أكثر من عام من شلل سياسي، إثر استقالة الحكومة السابقة بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في أغسطس/آب 2020.

إلا أن التحسن “الموهوم” لم يطل كثيراً، وعادت الليرة لتخسر المزيد من قيمتها تدريجياً مع استمرار تداعيات الانهيار الاقتصادي وغياب أي خطط إصلاحية واضحة.

وفقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى هاوية الفقر. وبسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي.

ويقدر البنك الدولي، أن لبنان قد يحتاج إلى قرابة عقدين من الزمن لاستعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المسجل قبل الأزمة.

من جهتها حددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.