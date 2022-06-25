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هكتور حجار بحث مع بخاش في امكانية السماح للصم بالحصول على رخصة قيادة

منذ 41 دقيقة
الوزير هكتور حجار

الوزير هكتور حجار

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التقى نقيب الأطباء يوسف بخاش في مكتبه في النقابة، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار والمسؤول عن جمعية الصم في لبنان الأب جان-ماري شامي، وكان بحث في إمكان تعديل القوانين وإيجاد إطار قانوني يسمح للصم بالحصول على رخصة قيادة وخصوصا أن غالبية دول العالم، باتت تسمح لهم بذلك.

وتحدد المادة 52 من قانون الحصول على رخصة السير عند الاشخاص المعوقين 220/2000، الإطار القانوني وتسمح للصم بالحصول على الرخصة، فيما كان القرار الصادر في 26/2/1969 يحرمهم من ذلك، وما زالت الجهات المختصة ترتكز عليه رغم أنه أصبح بحكم الملغى.

وخلص اللقاء الى الاتصال برئيس اللجنة النيابية ميشال موسى لعقد لقاء مشترك ووضع خطة عمل تسمح بإزالة العقبات من أمام المصابين بهذ العائقة.

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