هكذا أصبحت رسوم معاملات "الأحوال الشخصية"

بعد صدور موازنة العام 2022، بموجب القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022، وبعد نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 49 تاريخ 15/11/2022، تُحيط المديرية العامة للأحوال الشخصية المواطنين علماً بالرسوم المتعلقة بمعاملات هذه المديرية العامة، وذلك وفقاً للآتي:

20000 ل.ل. (عشرون الف ليرة لبنانية) لقاء إصدار أي بيان قيد إفرادي أو عائلي، او تنفيذ وثائق الوقوعات (زواج، ولادة وفاة، طلاق).

1000 ل.ل. (الف ليرة لبنانية) لقاء المصادقة على أي مستند يصدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية (بيان قيد إفرادي أو عائلي ووثائق زواج، ولادة وفاة، طلاق).

5000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية) لقاء إيصال بطاقة الهوية.

على أن يُصار الى البدء بتطبيق هذه الرسوم إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون.