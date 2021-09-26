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هكذا أقفل الدولار في السوق السوداء مساء اليوم

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2021 6:02 مساءً

انهيار العملية اللبنانية مقابل الدولار

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أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء الأحد ما بين 16275 و16325 ليرة لبنانية للدولار الواحد

وكان افتتح سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، صباح اليوم الأحد، على 16300 ليرة للمبيع و16350 ليرة للشراء.

حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

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