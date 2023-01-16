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هكذا افتتح دولار السوق السوداء الأسبوع

منذ 50 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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بعد الارتفاع الجنوني لدولار السوق السوداء، عاد إلى الانخفاض.

وسجل صباح اليوم الإثنين 16/1/2023 48000 ليرة لبنانية للشراء و47800 ليرة لبنانية للبيع.

وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً متسارعاً خلال الأيام الماضية على خلفية الأنباء التي تحدثت عن اتجاه المصارف اللبنانية الى عدم فتح اعتمادات “صيرفة” للشركات والمؤسسات، وذلك بدءًا من الإثنين، على أن تُعيد الأموال التي تم إيداعها في الحسابات الى أصحابها والتي لم تحصل لهم على موافقة لغاية الآن.

هذا ومن المقرر أن يستمر العمل بـ”صيرفة” للأفراد على أن يُحدّد سقف التحويل على “صيرفة” بمئة مليون ليرة شهريّاً فقط.

يشار إلى أنّ مصرف لبنان المركزي اعتاد في الآونة الأخيرة على إصدار قرارات لسد الفجوة في قيمة الليرة بهدف وضع حد لانخفاضها مؤقتا، بيد أنها استمرت في الانخفاض بشكل مطرد لفترة طويلة بعد فشل السياسيين في تنفيذ إصلاحات من شأنها أن تطلق برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه ضروري للتعافي من الأزمة.

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