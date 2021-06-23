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هكذا افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم !

23 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 23 - يونيو - 2021 10:20 صباحًا
الدولار

الدولار

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تتفاقم الأزمات في لبنان من يوم لآخر، حيث يعيش اللبناني بين قلق نفاذ المحروقات و”شبح” رفع الدعم الذي بات يشكل رعبا للمواطنين الذي يبحثون عن تأمين الأدوية قبيل الانهيار التام والذي لم يعد بعيدا، بحسب توقعات المحللين وفقا للواقع اللبناني.

وعلى وقع الأزمات المتتالية لا يزال سعر صرف الدولار في السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه وسط توقعات أن يشهد قفزة غير مسبوقة مع قرار رفع الدعم المتوقع في الأيام المقبلة.

وسجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء, ما بين 15300 و15350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وحسبما ذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في زيارته الأخيرة إلى بيروت ، “وحده الاتفاق العاجل مع صندوق النقد الدولي سينقذ البلاد من الانهيار المالي وليس هناك مجال لهدر الوقت”.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

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