الأربعاء 9 ذو القعدة 1443 ﻫ - 8 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هكذا برر ابو شقرا ارتفاع أسعار المحروقات

24 - نوفمبر - 2021
محطة بنزين

محطة بنزين

A A A
طباعة المقال

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا انه “كان من المفروض ان يلحظ جدول الاسعار انخفاضا في سعر البنزين لأن أسعار النفط انخفضت عالميا، لكن صدر قرار عن مصرف لبنان أمس أقر فيه ارتفاع سعر الصرف إذ كان يؤمن 90 في المئة على سعر صرف 19000 ليرة لبنانية للشركات المستودة وأصبح 19500 ليرة، وهذا أدى الى ارتفاع سعر صفيحة البنزين”.

وسأل في حديث ل”الوطنية للاعلام”: “من المسؤول عن تفلت سعر الدولار في السوق السوداء واين الدولة من هذا الموضوع؟”.

وقال “أعان الله المواطن الذي لم يعد يحتمل اي ارتفاع في الاسعار ولا سيما ان راتبه على حاله والحد الادنى يساوي سعر صفيحتي بنزين. أما الكارثة الاكبر فتتمثل بارتفاع سعر المازوت وخصوصا بالنسبة إلى المناطق الجبلية، والبطاقة التمويلية لم تقر بعد”.

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    الدولار
    دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع “على الواطي”
    ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
    ما حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز وزوجها ؟