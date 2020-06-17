هكذا توزعت إصاباتُ “كورونا” اليوم على المناطق

هكذا توزعت إصاباتُ "كورونا" اليوم على المناطق
هكذا توزعت إصاباتُ "كورونا" اليوم على المناطق

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نشرت وزارة الصحة العامة اليوم الأربعاء جدولاً بيّنت فيه توزع الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا على المناطق اللبنانية، وهي كالتالي:

 

– حمرا (بيروت) 1 إصابة
– سد البوشرية (المتن) 1 إصابة
– برجا (الشوف) 2 إصابات
– مزيارا (زغرتا) 7 إصابات
– المعلّقة (زحلة) 1 إصابة
– صيدا (صيدا) 1 إصابة
– منصوري (صور) 3 إصابات

إشارةً إلى أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الأربعاء عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا (3 من المقيمين و13 من الوافدين) ليصبح العدد الإجمالي 1489 إصابة

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