هكذا توزعت إصاباتُ “كورونا” اليوم على المناطق
نشرت وزارة الصحة العامة اليوم الأربعاء جدولاً بيّنت فيه توزع الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا على المناطق اللبنانية، وهي كالتالي:
– حمرا (بيروت) 1 إصابة
– سد البوشرية (المتن) 1 إصابة
– برجا (الشوف) 2 إصابات
– مزيارا (زغرتا) 7 إصابات
– المعلّقة (زحلة) 1 إصابة
– صيدا (صيدا) 1 إصابة
– منصوري (صور) 3 إصابات
إشارةً إلى أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الأربعاء عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا (3 من المقيمين و13 من الوافدين) ليصبح العدد الإجمالي 1489 إصابة