هكذا توزعت إصاباتُ “كورونا” اليوم على المناطق

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نشرت وزارة الصحة العامة اليوم الأربعاء جدولاً بيّنت فيه توزع الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا على المناطق اللبنانية، وهي كالتالي:

– حمرا (بيروت) 1 إصابة

– سد البوشرية (المتن) 1 إصابة

– برجا (الشوف) 2 إصابات

– مزيارا (زغرتا) 7 إصابات

– المعلّقة (زحلة) 1 إصابة

– صيدا (صيدا) 1 إصابة

– منصوري (صور) 3 إصابات

إشارةً إلى أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الأربعاء عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا (3 من المقيمين و13 من الوافدين) ليصبح العدد الإجمالي 1489 إصابة