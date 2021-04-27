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هكذا توزّعت حالات كورونا الجديدة.. وهذا البلدات سجلت أعلى الإصابات

27 - أبريل - 2021
كورونا في لبنان

كورونا في لبنان

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نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم الثلاثاء جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت إصابات فيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء, عن تسجيل 1182 إصابة جديدة بكورونا (1178 محلية و4 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 522763″.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل”26 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 7197″.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، فإليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم:

-المرتبة الأولى: الحدث (قضاء بعبدا) 23 إصابة.
-المرتبة الثانية: صيدا القديمة (قضاء صيدا) 20 إصابة.
-المرتبة الثالثة: الدكوانة قضاء (المتن) و بعلبك (قضاء بعلبك) و معركة (قضاء ضور) 16 إصابة.

وتوزعت الإصابات على الشكل التالي:

 

 

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