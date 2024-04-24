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هكذا ردّت إسرائيل على صواريخ "الحزب"

منذ ساعتين
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان “قصف مجمعات عسكرية وبنية تحتية لـ”حزب الله” في عدة مناطق في الجنوب لبنان، رداً على إطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية.”

وأضاف البيان أن “حزب الله” أطلق صواريخ سقطت في أرض فضاء بمنطقة شوميرا.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه “قصف منصة استُخدمت في إطلاق صواريخ في منطقة طير حرفا، ومجمعاً عسكرياً لـ”حزب الله” شنت عناصر تنتمي للحزب هجمات منه”.

وقال الجيش إنه استهدف أيضاً خلال الليل بنية تحتية لـ”حزب الله” في منطقة مركبا، ومجمعاً عسكرياً في منطقة عيتا الشعب، ونقطة مراقبة في مروحين، وأطلق قذائف مدفعية “لإزالة تهديد” في منطقتي شيحين وكفر شوبا.

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