هكذا رد الحزب على استهداف الناقورة

أعلن حزب الله في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة الناقورة اليوم، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء 4-6-2024، مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة”.
وأصدر الحزب بيانا آخر جاء فيه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، الساعة 16:40 بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 انتشارا لجنود العدو الصهيوني في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية”.