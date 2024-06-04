هكذا رد الحزب على استهداف الناقورة

أعلن حزب الله في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة الناقورة اليوم، استهدف ‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم ‏الثلاثاء 4-6-2024، مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة”.

وأصدر الحزب بيانا آخر جاء فيه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية، الساعة 16:40 بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 انتشارا ‏لجنود العدو ‏الصهيوني في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية”.