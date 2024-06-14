هكذا رد حزب الله بعد الاعتداءات ‏‏الإسرائيلية على بلدة جناتا

أعلن حزب الله في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات ‏‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا والذي أدى إلى ‏‏استشهاد وإصابة مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 14-6-2024 مستعمرتي كريات ‏‏شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق”. ‏

كما وصدر عن العلاقات الاعلامية في “حزب الله” البيان الآتي: “بمزيد من الاحتساب والتَّسليم والرِّضى بقضاء اللّه وقدره، ننعى إليكم استشهاد الفقيدتين الغاليتين: الشَّهيدة المظلومة دلال محمود عزالدين (أمّ عبد الوهاب) زوجة المرحوم محمَّد عبد الوهاب عزّالدّين والشَّهيدة المظلومة سالي حسين سكيكي. سيجرى الدَّفن يوم السَّبت 15 حزيران 2024 في تمام الساعة 5:00 عصرًا في جبانة بلدتهما ديرقانون النّهر.

تقبل التَّعازي اليوم الجمعة بالشَّهيدة دلال عزالدين في منزل والدها المرحوم الحاج محمود عزّالدّين (أبو محمَّد) وتقبل التَّعازي اليوم الجمعة بالشَّهيدة سالي حسين سكيكي في منزل جدِّها المرحوم الحاج عبد الحسن سكيكي (أبو نعيم). تقبل التَّعازي بالشّهيدتين من صباح يوم غد في قاعة حسينيّة الشَّهداء – ديرقانون النّهر للشَّهيدتين الرحمة والمغفرة ولكم عظيم الأجر والثَّواب”.