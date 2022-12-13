الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 13 ديسمبر 2022 |
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هكذا سينتهي اعتكاف القضاة!

منذ 39 دقيقة
مبنى وزارة العدل

مبنى وزارة العدل

أخبار اليوم
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علمت وكالة “أخبار اليوم” انه سيصدر غداً بيان عن مجلس القضاء الاعلى للاعلان عن عودة كل القضاة (الجزائيين والمدنيين) الى عملهم لمتابعة الامور الملحة والانسانية.

وفي هذا السياق، شرحت مصادر قضائية ان كل الدعاوى التي تحتاج الى اجراءات طويلة ليست ملحة، ولكن ما يتعلق بدوائر التنفيذ، والنيابات العامة، والتحقيق لا بدّ من انجازه في اسرع وقت. فعلى سبيل المثال، قد يكون هناك حاجة للاستماع الى افادات مرضى او كبار في السن او من يستعد للسفر، وهذه الافادات قد تؤثر في مجريات الدعاوى في حال استمرار المماطلة.

وشددت على ضرورة البت بكل ما هو غير قابل للتأجيل.

وفي حين كان معظم القضاة قد بدأوا اعتكافا في كل قصور العدل والمحاكم نتيجة استهداف السلطة السياسية لصندوق تعاضد القضاة ومكتسباتهم المالية، منذ حزيران الفائت، افادت المصادر انهم لم يحصلوا على اي ضمانات لوقف الاستهداف بل بعض الوعود الشفهية.

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