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هكذا عايد ميقاتي اللبنانيين بالميلاد

منذ ساعتين
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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توجّه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالمعايدة للبنانيين، قائلاً، “انشاء لله أن يعيد على اللبنانيين بأيام أفضل، وتكون أَكثر سعادة وراحة بال وبحبوحة وأن يديم الصحة”.

وقال في حديث عبر “لبنان الحر”: “أهدي اللبنانيين الهدية التي أعطيها لنفسي كل يوم وهي الأمل والذي من دونه ما كنت مستَمرًا بمهمتي”.

وتابع ميقاتي: “انشاء الله أن ننتخب رئيسًا للجمهورية في أولى أشهر العام المقبل وتستقيم الاوضاع الدستورية لننهض جميعنا بالوطن”.

واضاف: “أمنيتي اختيار رئيس جمهورية جديد كائن من يكون وانتخابه وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لتقوم بالمهمات المطلوبة منها”.

ولفت ميقاتي الى ان “الوقت صعبا والتكليف هو عبء على ظهر كل مسؤول”.

وردا على سؤال ما إذا يرفض بحال سمته الإستشارات، أجاب ميقاتي: “أتمنى الخير لي وللغَير”.

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