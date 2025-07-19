هكذا علق أبو فاعور على اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء

أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور إلى أن “الاتصالات العربية والإقليمية قادت إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار وفق نفس خارطة الحل التي تم الاتفاق عليها وإعلانها بالأمس من قبل الرئيس وليد جنبلاط في اجتماع المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز”.

وقال أبو فاعور، في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية: “نامل ونعمل والرئيس وليد جنبلاط يتابع اتصالاته لكي ينجح وقف إطلاق النار للانتقال إلى البنود الأخرى التي تنص على الحوار السياسي بين الحكومة السورية وفعاليات السويداء والمباشرة في فتح خطوط الامداد الصحي والإغاثي وعودة الخدمات وفتح تحقيق بجميع الفطائع التي ارتكبت بحق الجميع لنفتح صفحة جديدة بين ابناء الشعب السوري”.